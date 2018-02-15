Небольшой снег и до 10 градусов мороза ожидается 16 февраля в Беларуси

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу, 16 февраля, в Беларуси ожидается небольшой снег и до 10 градусов мороза. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории пройдет небольшой снег. Утром и днем местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 4-10 мороза, днем будет от минус 4 до плюс 2.-0-

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