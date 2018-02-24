24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой снег и до 25 градусов мороза ожидается в Беларуси 25 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В некоторых районах прогнозируется небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет северный слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов мороза, при прояснениях - до минус 25, по юго-западу - минус 12-14. Днем прогнозируется 8-13 градусов ниже нуля.-0-
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