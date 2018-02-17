Небольшой снег и гололедица ожидаются в Беларуси 18 февраля

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 18 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во многих районах страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.
Температура воздуха ночью и утром составит 2-8 градусов мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 1 градуса.-0-
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