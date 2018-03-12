12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя финансовой грамотности стартовала в Беларуси ударом в биржевой колокол на Белорусской валютно-фондовой бирже, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы открываем Неделю финансовой грамотности детей и молодежи (Global money week). В этом году основной недели стала тема "Деньги имеют значение". Мы подготовили презентацию по этой теме, где рассказывается об основных правилах финансовой грамотности, о том, что надо планировать личный бюджет, сберегать, разумно заимствовать, сравнивать финансовые продукты при выборе финансовых услуг", - отметила начальник отдела финансовой грамотности управления информации и общественных связей Национального банка Юлия Сакович.

Представитель Нацбанка рассказала, что на этой неделе пройдет множество мероприятий, которые подготовили банки, лизинговые организации, страховые компании. "Главное мероприятие Национального банка - это конкурс видеоблогеров. На конкурс пришло 267 работ. Ребята проявили креативность - пели, танцевали, читали рэп, рассказывая о финансах. Ролики получились замечательные, жюри сейчас работает, итоги будут подведены к пятнице", - пояснила она.

Юлия Сакович напомнила, что история Global money week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Глобальной недели денег. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании увеличивается. Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения. "Эта инициатива очень полюбилась белорусской молодежи. Цифры говорят сами за себя: в 2013 году в проведении Недели финансовой грамотности в нашей стране приняли участие 30 человек, в 2014 году - 80, в 2015 году их количество возросло до 55 тыс., в 2016 году - 300 тыс., а в 2017 году - уже 500 тыс.", - сообщила она.

В этом году Global money week проходит с 12 по 18 марта. В понедельник Белорусская валютно-фондовая биржа распахнула свои двери перед старшеклассниками и студентами. С приветственными словами перед ребятами выступил председатель правления ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" Андрей Аухименя. Он пригласил самых смелых ребят позвонить в биржевой колокол. Символический "удар" в колокол молодыми людьми дал старт проведению различных мероприятий по финансовой грамотности.-0-