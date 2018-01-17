Неделя молитв о единстве христиан пройдет в белорусских храмах

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители христианских конфессий Беларуси планируют провести экуменическую молитву о единстве христиан. Такую информацию разместил интернет-портал Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в Минске экуменические молитвы будут проходить в архикафедральном соборе имени Пресвятой Девы Марии (20 января) и в приходе Матери Божьей Будславской (20 и 21 января).

На протяжении недели в других католических храмах Беларуси (в Могилеве, Гродно, Пинске) также пройдут экуменические молитвы с участием православных, протестантов и грекокатоликов.

Неделя молитв о христианском единстве - ежегодное международное экуменическое мероприятие, которое традиционно проводится с 18 по 25 января.-0-