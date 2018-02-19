Неделя родного языка проходит в НАН Беларуси

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя родного языка проходит в Национальной академии наук Беларуси по 23 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Она приурочена к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. Во время этой Недели в Институте языкознания им. Якуба Коласа НАН Беларуси пройдет ряд мероприятий.

Сегодня состоится научно-практический семинар "Мировая языковедческая славистическая библиография в интернете: принципы функционирования и практическое использование в научной деятельности", который посвящен одному из важнейших составляющих и инструментов деятельности ученых и журналистов - научной информации. Участники получат рекомендации по практическому использованию библиографической базы iSybislaw и узнают о разнообразных поисковых инструментах для эффективной работы с библиографической информацией. Совет молодых ученых проведет развлекательно-образовательное мероприятие "Язык-Quiz" для творческой молодежи НАН Беларуси. Участники игры-викторины смогут продемонстрировать свои творческие способности, логику, знание белорусского языка и культуры.

А 20 февраля в Институте языкознания НАН пройдет встреча ученых-языковедов с учащимися гимназии №23 Минска. Во время встречи будет проведена презентация "История белорусской письменности". Также состоится круглый стол "Белорусский язык и бизнес". На заседание приглашены представители белорусских фирм, компаний, рекламных агентств, банков, Министерства антимонопольного регулирования и торговли и др.

Во время международной научной конференции "Белорусский язык в сфере sacrum: история и современность", которая начнет работу 21 февраля, пройдет презентация юбилейного издания "Псалтири" в переводе на современный белорусский язык, состоится круглый стол "На каком языке обращаться к Богу", посвященный проблемам применения религиозной терминологии.

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа проведут встречу на тему "По страницам "Исторического словаря белорусского языка", участники которой смогут поучиться читать древние тексты и порассуждать о роли словаря в современной культуре.

Международный день родного языка - ежегодный праздник, учрежденный в 1999 году решением Генеральной сессии ЮНЕСКО. Главная его цель - сохранение языкового и культурного разнообразия в мире, поддержание национальных языков и культур, а также обеспечение права каждого гражданина пользоваться родным языком.-0-