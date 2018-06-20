Нелегальные мигранты пытаются попасть в Евросоюз по карте болельщика ЧМ-2018

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нелегальные мигранты пытаются попасть в Евросоюз по карте футбольных болельщиков во время чемпионата мира, который проходит в России. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Государственного пограничного комитета Беларуси Алексей Сытенков, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуация с незаконным пересечением границы напряженная, но контролируемая. "Особенно увеличилась нагрузка на органы погранслужбы из-за ЧМ по футболу в России. Мы выполняем обязательства по охране границы Союзного государства. Действует процедура прилета и нахождения на территории РФ по паспорту болельщика, но, к сожалению, это позволяет легально следовать дальше в страны Европейского союза", - сказал Алексей Сытенков.

В качестве примера он привел инцидент, произошедший ночью 20 июня на участке Сморгонской группы: задержаны четыре гражданина Марокко. Накануне граждане этой же страны также предпринимали подобные попытки. До этого на польском направлении задержаны граждане Пакистана.

Беларусь и Россия подписали межправительственное соглашение, которым предусмотрено, что иностранные граждане с картой болельщика (Fan ID) могут въезжать, временно пребывать и следовать транзитом через Беларусь в безвизовом порядке в Россию на ЧМ в период с 4 июня по 25 июля.

В целом чаще всего попытки незаконного пересечения границы предпринимают граждане Вьетнама: они прилетают в Москву, собирается группа, которую пограничники "встречают" уже вблизи рубежей с Польшей, Латвией, Литвой. "Нет такой недели, чтобы мы не задерживали группу незаконных мигрантов на участках "зеленой границы". В пунктах пропуска также выявляются лица с поддельными и подложными документами", - добавил Алексей Сытенков. Кроме того, он отметил попытки укрытия "транзитчиков" в конструкциях транспорта.

В 2017 году в Беларуси было задержано около 900 человек, пытавшихся или планировавших незаконно пересечь госграницу.-0-