17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неустойчивая погода сохранится в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Белгидромете констатировали, что атмосферные фронты от циклона, который кружит над Западной Европой, обусловили на этой неделе неустойчивый характер погоды в стране, во многих районах прошли дожди различной интенсивности, местами прогремели грозы.

18 мая погодные условия на территории Беларуси будут по-прежнему определять атмосферные фронты. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха по республике ночью составит 9-15 градусов тепла, днем - плюс 17-23 градуса.

В субботу территория страны останется под влиянием фронтальных разделов, которые обусловят на большей части кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-14 градусов тепла, днем - от плюс 16 градусов на северо-западе до плюс 23 градусов на юго-востоке республики.

В воскресенье 20 мая на территорию Беларуси распространит влияние область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе северных широт. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по Гомельской области, а днем в отдельных районах Витебской области не обойдется без кратковременных дождей. Температура воздуха ночью понизится до 3-8 градусов тепла, лишь по юго-востоку она составит плюс 9-12 градусов, днем температура повысится до 14-21 градусов.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода. В понедельник ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Температура воздуха ночью будет 3-10 градусов, днем 13-19 градусов, местами 20-22 градуса тепла.-0-

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