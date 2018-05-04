НКА подготовит обоснование учета договоров долевого строительства с использованием блокчейна

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГУП "Национальное кадастровое агентство" (НКА) Госкомимущества в мае подготовит технико-экономическое обоснование создания системы учета договоров долевого строительства с использованием технологии блокчейн, сообщил сегодня в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор агентства Андрей Филипенко.

Он отметил, что технологию блокчейн планируется использовать для создания реестра учета договоров долевого строительства. "Мы хотим сделать централизованную систему, в которую бы в удаленном режиме застройщики могли вносить свою часть информации, а местные органы власти, граждане имели бы на тех или иных условиях доступ к ней. Эта техническая задача могла бы быть решена с использованием технологии блокчейн, - сказал Андрей Филипенко. - К лету должны подготовить технико-экономическое обоснование, далее если будет признана целесообразность проекта, то он будет утвержден ГКНТ и реализован".

Предполагается создание научно-исследовательской опытно-конструкторской работы, пояснил гендиректор. "Создание информационного ресурса либо использование технологии должно оптимизировать процессы, иначе это не цифровая трансформация. В тех странах, где получилось это реализовать, изначально проводились исследования, измерялись экономические последствия (экономия общественно-полезного времени, себестоимости, оценка рисков и т.д.), проводилась апробация и только потом принимались нормативные акты, менялась среда в государственном масштабе", - подчеркнул Андрей Филипенко.

Ожидается, что создание данного реестра повысит доверие граждан к инвестированию в недвижимость на стадии строительства и прежде всего в жилую недвижимость. Прогнозируется высокий интерес к нему со стороны местных органов власти за счет снижения издержек, связанных с содержанием собственных ИТ-специалистов, бумажных архивов и т.д. С точки зрения системы регистрации недвижимого имущества использование реестра учета договоров долевого строительства может сократить время, необходимое для регистрации построенных домов и в последующем - прав дольщиков, которые участвовали в этом строительстве.

Национальное кадастровое агентство является одной из ключевых организаций на рынке недвижимости, в области имущественных отношений и важным элементом инфраструктуры электронного правительства Беларуси. Агентство создало и обеспечивает функционирование более 10 различных информационных реестров, регистров, систем и сервисов. В их числе регистр недвижимости, реестр цен на земельные участки, реестр адресов, единый реестр административно-территориальных и территориальных единиц, единый реестр государственного имущества.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке