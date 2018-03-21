21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Кодекса об образовании внесена в правительство для предварительного рассмотрения. Об этом сегодня сообщил министр образования Игорь Карпенко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.
"Новую редакцию Кодекса об образовании мы внесли в правительство для предварительного рассмотрения, после рассмотрения будет принято решение о внесении его в Палату представителей Национального собрания Беларуси", - сказал Игорь Карпенко.
По его словам, параллельно ведется работа с профильной парламентской комиссией. "Буквально на днях мы договорились с Игорем Марзалюком, что тот проект, который мы внесли в правительство, готовы уже отдать депутатам профильной комиссии, чтобы они тоже с ним начали работать", - проинформировал министр.-0-
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