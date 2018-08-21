Новшества в персонифицированном учете ФСЗН помогут оперативно решать вопросы занятости - Минтруда

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси усиливается контроль за организациями, которые платят своим работникам зарплаты ниже минимальной заработной платы, а также принимаются меры для более оперативного отслеживания потоков кадров. Это предусмотрено изменениями в Правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования, которые внесены постановлением Совета Министров от 9 августа 2018 года № 589 "О внесении изменений и дополнений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 1997 года № 837", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

С 1 октября 2018 года индивидуальные данные о сумме выплат (дохода), учитываемых при назначении пенсии, и страховых взносах по форме ПУ-3 представляются работодателями за девять месяцев текущего года по гражданам, выполняющим работы по гражданско-правовым договорам. Срок представления таких форм - октябрь 2018 года. "Эти сведения необходимы для корректного формирования базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, в соответствии с постановлением Совмина от 31 марта 2018 года № 239 "Об утверждении Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций", - пояснили в Минтруда и соцзащиты.

А с 1 января 2019 года наниматели должны представлять формы ПУ-3 ежеквартально (в течение месяца, следующего за отчетным кварталом) и в новом формате. Появилась новая графа - "Код причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством". Это дополнение поможет своевременно выявлять работодателей, нарушающих законодательство, и восстанавливать законные права застрахованных лиц. А сокращение срока представления формы создаст условия для оперативного реагирования органов Фонда социальной защиты населения Минтруда на случаи непредоставления индивидуальных сведений по застрахованному лицу.

Для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обязательные страховые взносы, изменен срок представления формы ПУ-3 - один раз в год не позднее 31 марта (ранее был установлен срок не позднее 1 мая).

Кроме того, с 1 июля 2019 года сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2 представляются в новом формате и более оперативно - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Также теперь нужно будет указывать форму трудовых отношений, основания увольнения, наименования должностей служащих, профессий рабочих, по которым приняты работники, а также в случае их перевода на другую должность.

В Минтруда отметили, что сведения, полученные в результате сбора и учета данных о профессиях рабочих и должностях служащих, позволят определять потребность экономики в кадрах по основным группам занятий и оперативно реагировать на возможный дисбаланс на рынке труда, выявлять недостаток (избыток) специалистов в регионе с учетом видов экономической деятельности. Они будут способствовать выявлению причин текучести кадров, стимулированию нанимателей к соблюдению законодательства о труде, легализации трудовой деятельности, проведению профилактических мероприятий в отношении уволенных в связи с нарушением законодательства о труде, в том числе склонных к асоциальному образу жизни.

А новые сроки предоставления форм отчетности совершенствуют процесс поступления и обработки документов персонифицированного учета, гарантируют корректное занесение информации на индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

Также эти меры являются базой для внедрения электронной трудовой книжки. В частности, с 1 июля 2019 года открытие индивидуального лицевого счета застрахованного лица для обладателей идентификационного номера в документе, удостоверяющем личность, будет осуществляться на основании форм ПУ-2 или ПУ-3. То есть заполнять или актуализировать данные, которые в них включены, уже не нужно, что сокращает документооборот и экономит время плательщика обязательных страховых взносов.-0-