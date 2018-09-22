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Новые маршруты по Беларуси презентуют на выставке "Турбизнес" в Минске

Общество 22.09.2018 | 17:26
На выставке "Турбизнес". Фото из архива
На выставке "Турбизнес". Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Турбизнес-2018" пройдет в Минске с 26 по 28 сентября, сообщили БЕЛТА организаторы.

Экспозиция откроется в выставочном комплексе на пр.Победителей, 14. Тематика выставки - въездной и выездной, спортивный, приключенческий, рекреационный, медицинский, семейный и детский, охотничий туризм. Будут представлены транспортные компании и гостиницы, спортивное и туристическое снаряжение и оборудование, карты и сувениры для туристов.

Программа выставки предусматривает презентации, круглые столы и семинары. В частности, будут представлены новые маршруты по Беларуси и зарубежные туры на рождественские и новогодние праздники. Министерство спорта и туризма проведет круглый стол о планах по изменению законодательства.

Выставку проводит Национальный выставочный центр "Белэкспо" Управления делами Президента совместно с Министерством спорта и туризма. В 2017 году в ней приняли участие 100 компаний из 15 стран.-0-

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Теги
Беларусь, выставка, Минск, туризм
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