Новый учебно-лабораторный корпус Белорусско-Российского университета введут в строй к 1 сентября

2 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новый учебно-лабораторный корпус Белорусско-Российского университета (БРУ) планируется ввести в строй к 1 сентября, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра образования Сергей Рудый.

Сегодня с ходом работ на строящемся объекте ознакомился председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович.

Строительные работы на новом корпусе возобновлены с 1 января текущего года. Уже полностью закрыт его контур и строители приступили к некоторым отделочным работам внутри девятиэтажного здания, а с наступлением тепла начнется отделка фасада. Решается также вопрос строительства и подведения сюда инженерных сетей. Прилегающая территория будет благоустроена. На ней разместятся спортивные площадки и зоны отдыха.

"При ритмичном финансировании строители гарантируют ввести в строй этот объект в августе текущего года, чтобы 1 сентября здесь уже начались для студентов занятия. Для завершения стройки необходимо из республиканского бюджета около Вr10 млн. Активно прорабатывается вопрос оснащения новым современным оборудованием и технологиями нового корпуса, а также обновления материально-технической базы всего университета за счет привлечения средств бюджета Союзного государства", - сказал Сергей Рудый.

Михаил Мясникович порекомендовал руководству области и города обратить особое внимание на этот важный социальный объект, по возможности ускорить здесь строительные работы, чтобы обеспечить ввод его в эксплуатацию в намеченные сроки. Тем более, что БРУ станет одной из площадок проведения в Могилеве в сентябре 2018 года V Форума регионов Беларуси и России.

По словам ректора вуза Игоря Сазонова, необходимость строительства нового учебно-лабораторного корпуса университета обусловлена стесненностью нынешних условий, что негативно влияет на качество учебно-образовательного процесса. В новом корпусе разместятся только учебные и научные лаборатории, существующие и новые малотоннажные опытно-экспериментальные предприятия. Проектом также предусмотрен современный конференц-зал на 350 мест. "То есть этот корпус станет своеобразным инновационным центром для генерации новых идей, научных разработок и внедрения их в производство", - отметил он.-0-