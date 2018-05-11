Нумизматы из девяти стран соберутся 16 мая в Минске

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из девяти стран 16 мая обсудят в Белгосуниверситете вопросы нумизматики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГУ.

Участниками международных чтений станут исследователи, нумизматы, коллекционеры и эксперты из Беларуси, России, Украины, Кыргызстана, Литвы, Молдовы, Польши, Чехии и Швеции. В числе выступающих сотрудники Национального исторического музея Беларуси, Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Государственного исторического музея (Москва), Национального музея Литвы, университетов Вильнюса, Санкт-Петербурга, Стокгольма, Харькова, а также представители Международного нумизматического клуба и члены Белорусского нумизматического общества.

Запланирована работа пяти секций: "Нумизматика Античности и раннего Средневековья", "Сфрагистика, геральдика, фалеристика", "Фальшивомонетничество", "Денежное обращение в XIV-XVI веках" и "Денежное обращение в XVII-XX веках".

Тематика научных докладов касается истории нумизматики, античной, восточной, европейской и русской нумизматики, бонистики, сфрагистики, фалеристики. Особое внимание будет уделено вопросу подделки денег. Исследователи рассмотрят эту проблему в контексте разных исторических эпох.

Организатором чтений, посвященных памяти основателя белорусской школы нумизматики - профессора Валентина Рябцевича, выступает исторический факультет БГУ.

Тема фальшивомонетничества будет отражена на выставке "Злодейские деньги". Ее открытие состоится 17 мая в Национальном историческом музее Беларуси. Экспозицию составят экспонаты из фондов нумизматического кабинета музея исторического факультета БГУ и Национального исторического музея Беларуси, Музея криминалистики Академии МВД, а также из частных коллекций. На выставке можно будет увидеть монеты, выпущенные в разные эпохи - от Античности до современности, банкноты, инструменты фальшивомонетчиков.-0-