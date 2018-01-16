О роли женщин в политике и участии молодежи в выборах - Ермошина ответила на вопросы активистов БРСМ

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на семинаре-практикуме "Молодежь выбирает!" рассказала о роли женщин в политике, участии молодежи в выборах и предложениях по изменению избирательного законодательства, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, Лидия Ермошина подчеркнула, что приветствует стремление представительниц прекрасного пола выдвигаться кандидатами на депутатское кресло. Европейская тенденция, когда не менее 30% депутатов составляют женщины, в Беларуси также подтверждается.

Сейчас на выборах большую активность проявляют пожилые люди, тогда как молодежь остается в стороне от этого важного в жизни страны события. "Равнодушие молодежи, нежелание участвовать в выборах - бич современного общества", - отметила Лидия Ермошина. Однако она рассчитывает, что новые проекты и акции, которые в том числе были презентованы сегодня, позволят заинтересовать новое поколение и привлечь их на избирательные участки.

К главным качествам, которыми должен обладать будущий депутат, председатель Центризбиркома отнесла в первую очередь честность и желание работать. Она обратила внимание на то, что именно в Минске к кандидатам и организаторам избирательной кампании предъявляются самые высокие требования. В нынешнюю избирательную кампанию каждый седьмой претендент на депутатское кресло в Мингорсовете моложе 30 лет, около 20% из них - представители БРСМ. Больше всего представителей молодежи выдвинули политические партии, наибольшую активность проявили Либерально-демократическая партия и Коммунистическая партия Беларуси.

На встрече прозвучало предложение о проведении конкурса селфи, сделанных на избирательных участках. Лидия Ермошина в целом одобрила идею, но обратила внимание на некоторые ограничения, в частности, запрет на фотосъемку бюллетеня.

Кроме того, молодых людей интересовало, планирует ли Беларусь вносить изменения в избирательное законодательство, систему досрочного голосования, рассматривается ли введение электронного голосования. "Избирательное законодательство постоянно меняется, но это не глобальные изменения. И сейчас при Центральной комиссии создана экспертная межведомственная группа, которая работала над предложениями ОБСЕ по совершенствованию избирательного законодательства. Все предложения группы поданы главе государства. В частности, предлагается еще больше облегчить вопросы ведения предвыборной агитации, расширить права кандидатов в депутаты", - отметила Лидия Еромшина.

Что касается электронной системы голосования, то, по ее словам, Беларусь должна стремиться к более широкому внедрению информационных технологий. Первая задача - введение электронного регистра избирателей. Затем, по мнению Лидии Ермошиной, стоило бы разрешить электронное голосование для избирателей за рубежом. Отказываться от досрочного голосования не планируется. "Это распространенная международная норма. Во многих европейских государствах голосуют досрочно, а в Америке досрочное голосование длится до 90 дней, есть штаты, где никакого другого голосования не существует", - подчеркнула она.

Семинар-практикум "Молодежь выбирает!" организован Минским городским комитетом БРСМ. В нем приняли участие около 200 человек - члены избирательных комиссий всех уровней на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва от БРСМ, наблюдатели союза молодежи за ходом выборов, представители Молодежной палаты при Минском городском Совете депутатов. Гостям представили молодежную городскую акцию "Молодежь решает!", которая стартует через несколько дней, а также мобильное приложение "Голосуй!". Центральным событием встречи стал открытый диалог на тему "Молодежь выбирает!". На вопросы минчан ответили председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, председатель Минской городской избирательной комиссии Дмитрий Шевцов, депутаты Минского городского Совета депутатов 27-го созыва.-0-