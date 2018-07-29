Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза - Калинин

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объемы строительства жилья в Минске и областных центрах предлагается сократить в два раза, сообщил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин в эфире телеканала СТВ , информирует БЕЛТА.

Вице-премьер обратил внимание на то, что в Минске проживает 20% населения страны, половина жилья строится в областных центрах. "Мы видим, что нужно сократить как минимум вдвое жилищное строительство многоэтажных домов в Минске и областных центрах. С таким предложением мы будем выходить в правительство и обсуждать эти решения", - сказал Анатолий Калинин.

При этом приоритет будет отдаваться развитию городов-спутников. "Мы должны увеличить объемы строительства в городах-спутниках как минимум в 4-5 раз. Безусловно, мы находим новые формы, условия кредитования", - отметил вице-премьер.

Как сообщалось, Минстройархитектуры подготовило проект указа о реализации инвестиционного проекта по строительству экспериментального жилого дома в Смолевичах. Предполагается, что в Смолевичи будут переселяться граждане, состоящие на учете нуждающихся в Минске. Им будет предоставлена господдержка по указу №240.

"Второй вопрос - это занятость граждан, которые будут проживать в городах-спутниках. Мы видим, что все-таки в Минске и областных центрах надо прекратить строительство промышленных производственных объектов. Пока мы будем разрешать строить в Минске и в областных центрах, в район никто не поедет. Поэтому это тоже новое предложение", - добавил Анатолий Калинин. Также в городах-спутниках будут решаться вопросы инфраструктуры.-0-