Облисполкомы и Мингорисполком проведут 12 мая прямые телефонные линии

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся в Мингорисполкоме и облисполкомах 12 мая, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

заместитель председателя Брестского облисполкома Величко Олег Иванович (80162213121),

управляющий делами Витебского облисполкома Сысоев Александр Владимирович (80212222222),

заместитель председателя Гомельского облисполкома Привалов Владимир Александрович (80232331237),

заместитель председателя Гродненского облисполкома Лискович Виктор Андреевич (80152735644),

заместитель председателя Минского облисполкома Сиренко Виктор Иванович (80175004160),

заместитель председателя Могилевского облисполкома Кунцевич Андрей Михайлович (80222501869),

первый заместитель председателя Минского горисполкома Римашевский Федор Викторович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-