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Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии

Общество 05.05.2018 | 09:01
Фото из архива
Фото из архива
Прямые телефонные линии власти с населением Новости сюжета Прямые телефонные линии власти с населением
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5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прямые телефонные линии состоятся сегодня в Мингорисполкоме и облисполкомах, сообщает БЕЛТА.

Телефонные линии с 9.00 до 12.00 в субботу проведут:

первый заместитель председателя Брестского облисполкома Токарь Николай Васильевич (80162213121),

заместитель председателя Витебского облисполкома Аскерко Виктор Витальевич (80212222222),

председатель Гомельского областного Совета депутатов Зенкевич Екатерина Анатольевна (80232331237),

первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

заместитель председателя Миноблисполкома Плавский Олег Альфредович (80175004160),

председатель Могилевского областного Совета депутатов Харитончик Дмитрий Иванович (80222501869),

заместитель председателя Мингорисполкома Крепак Александр Петрович (80172224444).

В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. Такие прямые линии стартовали в январе 2015 года и проводятся по субботам.-0-

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обращения граждан, прямая линия
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