29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленная республиканская Доска почета откроется накануне Дня Независимости. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривается проект указа о занесении на республиканскую Доску почета победителей соревнования за 2017 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания

"В канун Дня Независимости в торжественной обстановке правительство откроет обновленную республиканскую Доску почета. 2017 год был непростой в экономическом смысле, вместе с тем почти выполнены важнейшие показатели прогноза социально-экономического развития, - отметил Андрей Кобяков. - Сегодня мы должны определить лучших из лучших и предложить кандидатуры для занесения на Доску почета главе государства".

По итогам конкурсного отбора за 2017 год Министерство экономики предложило для занесения на республиканскую Доску почета 64 кандидатуры, из них 44 - за достижение наилучших показателей в сфере социально-экономического развития и 20 - за наилучшие показатели по экономии ресурсов.

Во время заседания

"Предлагаемые кандидатуры показали хорошие результаты финансово-хозяйственной деятельности, смогли оперативно и грамотно реагировать на внешние и внутренние факторы. Такие коллективы заслуживают признания", - считает премьер-министр.

Как пояснил заместитель министра экономики Александр Червяков, особенностью нынешнего конкурса стало расширение перечня показателей для оценки развития как регионов, так и организации. Для регионов показатели по росту доходов населения, безработице, для предприятий - показатели, которые характеризуют финансовую устойчивость организаций и их платежную дисциплину. "Это ужесточает подходы к выбору претендентов, повышает требования к их функционированию, производству", - добавил Александр Червяков. Новые подходы к выбору победителей определены с учетом имплементации Целей устойчивого развития.-0-