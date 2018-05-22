Оборонные возможности белорусского ВПК будут представлены на выставке в Астане

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новейшие оборонные технологии и возможности белорусского ВПК будут представлены на международной выставке вооружения KADEX-2018, которая пройдет в Астане (Казахстан) 23-26 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета.

Организации системы Госкомвоенпрома представят новейшие оборонные технологии и возможности белорусского ВПК в создании интегрированных автоматизированных систем управления войсками разного уровня, отечественные технологии по выпуску беспилотных комплексов и БЛА вертикального взлета и посадки, средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы в области наземной и воздушной обороны, в том числе решения по противодействию и радиоэлектронной борьбе с беспилотными летательными аппаратами, белорусские проекты по разработке мобильных средств связи и модернизации авиационной техники, а также передовые разработки в области оптического и оптико-электронного приборостроения.

Белорусские экспоненты - а это 12 организаций, в том числе РУП "НПЦ многофункциональных беспилотных комплексов" НАН Беларуси, ЗАО "НТЛАБ-СИСТЕМЫ", завод "Оптик", ОАО "ММЗ имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга "БелОМО", ТОО "Мидивисана Инжиниринг", "Моготекс", научно-производственное республиканское унитарное предприятие "НИИ ТЗИ" разместят экспозиции как на самостоятельных стендах, так и стендах казахстанских партнеров. "Участие организаций, входящих в систему Госкомвоенпрома, и оборонного сектора экономики Беларуси в выставке KADEX-2018 является важным звеном системы военно-технического сотрудничества Беларуси и Казахстана и в целом способствует укреплению стратегических союзнических отношений двух стран", - отметили в пресс-службе.

Крупнейшую выставку вооружения в Центральной Азии Астана примет уже в пятый раз. Ее планируют посетить более 40 официальных делегаций из России, Беларуси, Кыргызстана, Армении, ОАЭ, Турции, Иордании, Азербайджана, Египта, Израиля, Италии, Монголии и других стран, в составе которых главы оборонных министерств и ведомств, а также руководители крупнейших компаний стран ближнего и дальнего зарубежья. Свою продукцию на выставке представят более 300 компаний из 30 стран мира: Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Израиля, Индии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, РФ, США, Сербии.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель председателя Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус. На полях KADEX-2018 планируется провести деловые встречи и переговоры с руководством Вооруженных Сил и министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана по перспективам развития двустороннего военно-технического сотрудничества, а также с главами делегаций оборонной промышленности иностранных государств, руководителями и представителями компаний-участниц выставки. Представители Госкомвоенпрома и организаций оборонного сектора экономики примут участие в деловой программе KADEX-2018 - заседаниях Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и Координационного совета уполномоченных органов стран ОДКБ по вопросам рекламно-выставочной деятельности.-0-