Оборону военных и гособъектов отрабатывают под Гродно

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двусторонняя командно-штабная военная игра с 6 и 11 отдельными гвардейскими механизированными бригадами проходит под Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
Игра стартовала 12 июня и проходит под руководством командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майора Виктора Хренина.
"В ходе мероприятия с целью обучения войск и штабов предусмотрена отработка охраны и обороны важных государственных и военных объектов, ведения разведки и огневого поражения противника, управления механизированными воинскими частями и подразделениями в ходе боевых действий", - отметили в военном ведомстве.
Проводится игра на полигоне Гожский. Продлится она до 20 июня.-0-
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