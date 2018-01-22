Обращений в программу "Ла Страда" за 2017 год стало в два раза больше

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обращений в программу "Ла Страда" по безопасному пребыванию за границей в 2017 году увеличилось в два раза, сообщили БЕЛТА в МОО "Гендерные перспективы".

"За 2017 год в программу поступило 5006 обращений, что в два раза больше, чем в 2016 году. За помощью абоненты обращались через телефонные номера 113 и 7113, электронную почту и через услугу онлайн-консультирования на сайте программы. Для связи со специалистом потенциальные мигранты чаще выбирают именно онлайн-сервис - в 59% случаев. В целом наметился рост обращений от иностранных граждан", - отметили в общественном объединении.

Абоненты интересовались нюансами миграции в 91 страну мира, включая такие экзотические направления, как Куба, Монголия, Танзания, Уганда, Уругвай, Чили, ЮАР, Шри-Ланка. А самыми популярными странами для въезда в 2017 году стали Польша (12,5%), Германия (9,1%), Россия (8,2%). По вопросам безопасного и легального пребывания в Беларуси поступило 12,7% обращений.

Большинство консультаций касались трудоустройства за рубежом (38,5%) и паспортно-визового режима (24,6%). Также интересовали абонентов особенности семейно-брачных отношений с иностранцами (7,4%), обучения за границей (5,3%), получения ПМЖ за рубежом (3,8%).

"В "Ла Страда" за помощью обращаются те, кто оказался в кризисной ситуации в чужой стране, - отметили в МОО "Гендерные перспективы". - Чаще вопросы связаны с розыском пропавших граждан, нарушением прав трудовых мигрантов, насилием в межнациональной семье, торговлей людьми. В прошлом году консультанты оказали информационную и юридическую поддержку 144 абонентам".

Среди особенностей прошлого года специалисты отметили участившиеся случаи нарушения трудовых прав мигрантов в Польше. "Об этом говорят данные статистики, - сказала руководитель программы "Ла Страда" Елены Нестерук. - Отчасти к росту кризисных ситуаций в Польше привело то, что в эту страну стали чаще выезжать с целью трудоустройства. Поступает все больше обращений с жалобами на невыплату заработной платы, и даже соблюдение всех правил легального трудоустройства не гарантирует полной безопасности".

В этой связи, по мнению экспертов, всем, кто выезжает за границу, настоятельно рекомендуется предварительно узнать, как отстаивать свои права и куда обращаться за помощью.

МОО "Гендерные перспективы" является членом международной ассоциации "Ла Страда", которая была организована в 1995 году для противодействия торговле людьми в странах Центральной и Восточной Европы. Современная международная сеть действует в Беларуси, Болгарии, Македонии, Молдове, Нидерландах, Польше, Украине, Чехии. Работа инфолинии 113 поддерживается в Беларуси двумя организациями: МОО "Гендерные перспективы" и ОО "Клуб деловых женщин".-0-