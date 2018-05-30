Образование Беларуси нуждается в стремительной цифровой трансформации - Павел Лис

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образование должно быть на передовой развития цифровой экономики, для чего оно само нуждается в трансформации. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал директор главного информационно-аналитического центра Министерства образования Павел Лис на полях научно-практической конференции "Цифровая трансформация образования" в Минске.

"Нужно понимать, что есть два процесса: информатизация, которая касается инфраструктуры (то, что профессионалы делают для профессионалов), и цифровая трансформация, то есть процесс, который касается уже всех сфер жизни, в том числе образования, - пояснил Павел Лис. - Процессы информатизации шли давно и уже предоставили возможную инфраструктуру для нового этапа. Образование - это фундамент для экономики, тем более инновационной экономики. Соответственно, цифровая трансформация образования - это процесс, который должен идти сейчас и максимально быстро. Нельзя его игнорировать или ждать, что он пройдет мимо, а нужно немедленно в него включиться, чтобы быть передовыми во всем мире".

Подписанный в прошлом году декрет №8 "О развитии цифровой экономики" продемонстрировал поддержку информационных технологий и инновационных подходов со стороны руководства страны. "Считаю, что мы как представители образования должны быть новаторами, инициаторами изменений", - подчеркнул Павел Лис.

По его мнению, на сегодняшний день уже очень сильны в плане цифровой трансформации по составу кадров Минск, а также Брест и Гродно - среди регионов. "Там точки роста очень активные, надеюсь, для остальных это станет не критикой, а мотиватором, чтобы тянуться выше", - добавил он.

Подобная конференция проходит впервые. В ней участвуют представители управлений образования и институтов развития образования, Национального института образования, Республиканского института контроля знаний, Академии последипломного образования, а также ведущих вузов республики и частных компаний, которые проявляют интерес к теме.

"Основная задача - обозначить проблемы, подискутировать и максимально донести нашим коллегам и всем заинтересованным в трансформации образования идеи, которые есть в мире и вполне реализуемы у нас. Есть, кстати, проекты, которые уже работают, но нужно шагать дальше. Одновременно мы продвигаем идею частно-государственного партнерства, когда возможности и технологии партнеров привлекаются для реализации в системе образования", - подчеркнул Павел Лис.

На открытии конференции заместитель министра образования Беларуси Раиса Сидоренко призвала участников к острой и откровенной дискуссии без замалчивания проблем. "Развитие цифровой экономики невозможно, если система образования не будет современно, грамотно реагировать на все новшества, в том числе рост IT-сферы. Эта работа должна быть не выборочной, а системной и глубокой. В образовании, как и в IT, нужно уметь очень быстро изменяться, реагировать на потребность времени и на интересы молодежи", - заключила замминистра.-0-