Образовательный центр "Слоним" открылся в израильском Эльаде

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный центр "Слоним" открылся сегодня в городе Эльад (Центральный округ Израиля), сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском посольстве.

В торжественной церемонии открытия приняли участие посол Беларуси в Государстве Израиль Владимир Скворцов, представители мэрии Эльада, израильского Министерства образования и общественности. В знак памяти об исторических связях с еврейскими общинами Беларуси на площадке перед зданием учебного заведения высажено дерево.

Выступая перед присутствующими, Владимир Скворцов сделал особый акцент на многовековом добрососедстве белорусов и евреев.

"Уверен, что ведущаяся сейчас в Беларуси работа по восстановлению мест еврейской исторической памяти будет способствовать росту туристических потоков в нашу страну. Предметом особого интереса и религиозного паломничества могут стать объекты, связанные с историей развития разных направлений иудаизма, и, в частности, реставрируемая могила широко почитаемого в иудейском мире пророка Авраама Вайнберга, основавшего в Слониме в XIX веке хасидскую династию цаддиков", - отметил дипломат.

Владимир Скворцов во время выступления

Владимир Скворцов рассказал участникам мероприятия о том, что уже буквально через неделю в Минске пройдут официальные Дни памяти, посвященные 75-й годовщине уничтожения Минского гетто, одного из крупнейших в Европе. Накануне этой скорбной даты, 19 октября, Всеизраильское объединение выходцев из Беларуси совместно с посольством проведет в роще памяти "Яр а-Кдушим" под Иерусалимом ежегодный траурный митинг у памятника, где собрана земля из гетто с территории Беларуси, одно из которых находилось в Слониме.

Завершилось мероприятие экскурсией по образовательному центру и встречей руководителя белорусской дипмиссии с главами хасидских общин, прибывшими из разных городов Израиля. С присутствовавшими представителями мэрии Эльада обсуждены перспективы установления официальных партнерских отношений между этим израильским городом и белорусским Слонимом.

Председатель общины слонимских хасидов в Израиле Шломо Вайнберг, дав позитивную оценку взаимодействию с властями Слонима, выразил уверенность, что установление побратимских связей между двумя городами придаст импульс диалогу в различных областях сотрудничества, включая торгово-экономическую, гуманитарную и туристическую.-0-

Фото посольства Беларуси в Израиле