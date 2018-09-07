Общественное объединение по поддержке людей с сахарным диабетом создано в Беларуси

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано общественное объединение "Поддержка людей с сахарным диабетом", сообщила журналистам председатель объединения Екатерина Гончаренко, передает корреспондент БЕЛТА.

Объединение распространяет свою деятельность на Минск и Минскую область. Оно будет оказывать помощь взрослым и детям с сахарным диабетом, а также их семьям.

По словам Екатерины Гончаренко, общество создавалось для того, чтобы была юридическая возможность официально представлять интересы людей с диабетом, влиять на принимаемые в отношении них решения. Есть множество вопросов, с которыми сталкиваются пациенты, - от обеспеченности средствами самоконтроля до психологической помощи или социальной поддержки. Сейчас эти вопросы обсуждаются чаще в личных беседах, но эти аспекты серьезно влияют на качество жизни людей и что самое главное - на эффективность управления диабетом.

"Мы стремимся к тому, чтобы улучшалось качество жизни человека. В этом случае появляется мотивация: он понимает, ради чего нужно ежедневно измерять сахар, рассчитывать еду. Тогда затраты, которое наше государство вкладывает в здоровье людей с диабетом, принесут результат", - отметила Екатерина Гончаренко.

В ближайших планах объединения завершить регистрационные процедуры. В октябре планируется провести две встречи - одну для родителей детей с диабетом, вторую - для взрослого населения.

В Минске 7-8 сентября проходит Белорусский диабетологический форум. В нем участвуют эндокринологи, а также другие специалисты, оказывающие медицинскую помощь пациентам с сахарным диабетом, в том числе хирурги. По словам Аллы Шепелькевич, такой принцип, как междисциплинарность, во многом определяет эффективность и качество оказания медпомощи.

Лекторы - ведущие специалисты в области диабетологии из стран Евразийского экономического союза. Они затронут наиболее значимые аспекты современной диабетологии, обобщат последние рекомендации международных экспертов по вопросам диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений. Отдельное внимание уделят тем направлениям, в которых произошли наиболее значимые изменения.

Мероприятие организуют Минздрав Беларуси, Белорусское общественное медицинское объединение "Эндокринология и метаболизм", Белорусская ассоциация хирургов, Белорусская ассоциация врачей, сотрудники кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета, Республиканский центр эндокринологии.-0-