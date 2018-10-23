Очерки о ветеранах студотрядовского движения вошли в книгу "Комсомол - моя песня"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книгу "Комсомол - моя песня" к 55-летию студенческих отрядов Беларуси и вековому юбилею комсомола презентуют 24 октября в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА автор-составитель издания Леонид Екель.

По его словам, книга создавалась около 6 лет и включает в себя 12 очерков о друзьях автора - ветеранах стройотрядовского движения. "Мы постоянно встречаемся, поем комсомольские песни, вспоминаем работу в студенческих отрядах и свою молодость. К слову, тексты любимых песен комсомольцев 70-х годов можно будет найти и в книге. Отсюда и название "Комсомол - моя песня". Издание откроет очерк о ветеране комсомольского и стройотрядовского движения Александре Аксенове, к сожалению, его уже нет с нами", - сказал Леонид Екель.

Книга объемом 230 страниц вышла тиражом 200 экземпляров. Это подарочное издание, которое поступит в библиотеки Беларуси. "В своей книге я в первую очередь хотел рассказать о том, какими мы были, как работали в стройотрядах и что нам это дало. У комсомола есть и остается исключительная черта - не оставлять человека одного, он умел объединять, формировать личность. Мы неслучайно всегда говорили: строим объект - строим себя. У ребят 70-х очень схожие биографии. Очерки дают срез времени через личность конкретного человека. Изучение истории по судьбам людей гораздо интереснее, ведь в них заключается эмоция, настоящая жизнь. Об этих людях нужно успеть рассказать, пока они живы, ведь нам всем далеко за 70 лет", - отметил автор.

Презентация книги "Комсомол - моя песня" состоится в Центральной городской библиотеке имени Янки Купалы в Минске с участием героев издания. В библиотеке работает выставка к 100-летию ВЛКСМ, на которой демонстрируются экспонаты по тематике студенческих строительных отрядов. В частности, можно увидеть вымпелы со значками студенческих строительных отрядов разных лет, эмблемы и другую атрибутику, а также грамоты, которыми участники студенческих отрядов награждены за успешную работу. Презентацию издания будут сопровождать песни комсомольских лет.-0-