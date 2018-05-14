Около 15 тыс. семей в Беларуси воспитывают неродных детей

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси насчитывается около 15 тыс. семей, воспитывающих сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей стране около 15 тыс. семей, которые взяли на себя обязательства по воспитанию детей-сирот и оставшихся по различным причинам без попечения родителей. Насчитывается около 7 тыс. семей-усыновителей. Причем немало таких, кто воспитывает одновременно и родных, и усыновленных детей", - рассказала Елена Симакова.

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