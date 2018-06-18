18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 4 тыс. военнослужащих примут участие в параде войск 3 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.
"В составе 19 пеших парадных расчетов и 23 парадных расчетов военной техники примут участие около 4 тыс. военнослужащих и более 250 единиц боевой техники. Генеральные репетиции пройдут 23 и 28 июня с 23.00 на пересечении пр. Победителей и пр. Машерова в Минске", - отметили в военном ведомстве.
Впервые в парадном строю пройдут женщины-военнослужащие соединений и воинских частей белорусской армии и сводный расчет кадетских училищ, специализированных лицеев и кадетских корпусов.
Традиционно в параде примут участие военнослужащие ВС России. Кроме этого, впервые в военном параде войск Минского гарнизона планируется участие парадного расчета военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3287 BYN
|2.324 BYN
|2.332 BYN
|USD
|2.0102 BYN
|2.003 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.17 BYN
|3.161 BYN
|3.175 BYN