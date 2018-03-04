Около 750 военнослужащих внутренних войск помогают коммунальщикам в уборке снега

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие внутренних войск 3-5 марта оказывают помощь коммунальным службам в уборке снега, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внутренних войск МВД.

Ежедневно в местах дислокации воинских частей и подразделений по всей республике выделяется несколько тракторов и около 750 военнослужащих, свободных от выполнения служебных обязанностей. И в две смены (с 8.00 до 12.00, с 15.00 до 19.00) бойцы помогают расчищать улицы и дворы от снега.

В Минске в состав снежного десанта входят военнослужащие войсковых частей 5448, 3214 и 5529. Помощники коммунальщиков трудятся на улицах Фрунзенского, Заводского, Ленинского, Советского и Московского районов. В зону ответственности военных попали территории ЖРЭУ №3, ЖЭС №4 и №9, детские сады №161 и №262, а также различные объекты города.

Как сообщалось, в столице 4 и 5 марта на помощь коммунальщикам в уборке снега выйдут более 600 военнослужащих Минского гарнизона, также выделяется техника.-0-