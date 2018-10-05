Около 90% тяжких преступлений в Беларуси раскрываются сотрудниками уголовного розыска

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудниками уголовного розыска МВД Беларуси раскрывается около 90% тяжких преступлений, сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Около 90% всех тяжких и особо тяжких преступлений раскрываются сотрудниками уголовного розыска. Надлежащая оценка дается и делам прошлых лет. Профессиональный подход сотрудники демонстрируют по каждому преступлению", - сказал министр.

Он отметил, что служба уголовного розыска является элитной. "Сегодня столетний юбилей отмечает одна из самых достойных и легендарных служб белорусской милиции. За это время служба превратилась в очень серьезный инструмент в государстве по раскрытию и предотвращению преступлений. Она обладает огромным опытом, всем необходимым техническим оснащением для того, чтобы адекватно реагировать на все вызовы и угрозы криминального мира. Наверное, сегодня это одна из лучших служб не только в нашем министерстве, но и среди аналогичных ведомств соседних государств. Я это говорю с полной ответственностью, зная и статистику работы, структуру и кадровую составляющую этой службы. И она, как всегда, остается крепка своими традициями, ветеранами, которые навсегда в строю. Потому что если сотрудник стал однажды опером, то им он останется до конца жизни. Это самое главное", - подчеркнул Игорь Шуневич.

Сегодня на площади Государственного флага прошла церемония вручения флага подразделений уголовного розыска криминальной милиции органов внутренних дел Беларуси. Обращаясь к сотрудникам уголовного розыска, министр выразил уверенность, что флаг для каждого из них станет символом чести и доблести, напоминающим о героических традициях и долге по защите граждан от преступных посягательств. Действующим сотрудникам и ветеранам уголовного розыска были вручены награды.-0-