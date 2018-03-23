Олег Новицкий рассказал о подготовке Беларуси к международному космическому конгрессу-2018

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Космонавт Олег Новицкий рассказал корреспонденту БЕЛТА о подготовке Беларуси к 31-у международному конгрессу Ассоциации участников космических полетов, который будут проводить в сентябре в Минске.

Космонавты из России, США, Китая, Германии и Франции (члены Исполкома Ассоциации участников космических полетов) обсуждают вопросы подготовки к этому конгрессу на заседании, которое проходит 22-26 марта в Минске. "Они посещают места, входящие в программу конгресса. Их волнуют все нюансы: как будет организована встреча, трансфер, питание, оформление въезда в страну и выезда, сопровождение, площадки для секций и выступлений. На данный момент все просто в восторге. Им понравились места для проживания и посещения, которые вошли в программу конгресса", - сказал Олег Новицкий.

Он отметил, что постарается поучаствовать в конгрессе, но это будет зависеть от его графика подготовки к полетам. "Медкомиссия пройдена, я признан годным для подготовки к третьему полету по состоянию здоровья. Официального назначения в экипаж пока нет, я сам это ожидаю. Первые поездки за рубеж по подготовке намечены на май", - добавил он.

Олег Новицкий является уроженцем Червеня Минской области. "Я стараюсь бывать в Беларуси почаще. Приезжал на прошлой неделе, так как у мамы был день рождения. И на этой неделе я снова здесь, прибыл для участия в заседании Исполкома АУКП", - отметил он.

Ассоциация участников космических полетов - международная некоммерческая организация, объединяющая космонавтов из многих стран, созданная в 1985 году для обмена опытом в области пилотируемых космических полетов. Международный конгресс АУКП ежегодно собирает космонавтов, а также представителей научно-исследовательских учреждений и национальных космических агентств. 31-й конгресс состоится в Минске 9-15 сентября. Приглашены около 350 человек, в том числе 150 космонавтов. Программа конгресса включает пленарное заседание, заседания технических секций, выставку космических технологий. Делегаты выступят перед представителями различных организаций и высших учебных заведений Беларуси, а также познакомятся с культурно-историческим наследием страны.-0-