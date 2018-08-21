Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать игроков

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать своих клиентов, сообщил сегодня журналистам замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, комментируя новшества указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", передает корреспондент БЕЛТА.
"Регламентирован порядок, каким образом лица, которые захотят играть в виртуальном заведении, будут идентифицироваться. Это не значит, что любой пользователь зайдет и безконтрольно начнет играть. Прежде всего лицо должно быть идентифицировано, как и в других игорных заведениях", - отметил Владимир Муквич.
Идентификация физлица при его регистрации в качестве участника азартной игры может проводиться с помощью процедуры web-ID (форма удаленной идентификации через видеосвязь в интернете). В процессе такой идентификации физлицу нужно держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности представленных им сведений и сравнения его лица с фотографией этом в документе. Идентификацию игрока также можно провести с помощью электронной цифровой подписи.
По новым правилам, посещать игорные заведения, в том числе онлайн-казино, можно будет с 21 года (сейчас разрешено с 18 лет).
Основные нормы указа №305 вступят в силу с 1 апреля 2019 года.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3513 BYN
|2.35 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0417 BYN
|2.041 BYN
|2.045 BYN
|RUB
|3.038 BYN
|3.025 BYN
|3.045 BYN