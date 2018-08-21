Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать игроков

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-казино обязаны будут идентифицировать своих клиентов, сообщил сегодня журналистам замминистра по налогам и сборам Владимир Муквич, комментируя новшества указа №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса", передает корреспондент БЕЛТА.

"Регламентирован порядок, каким образом лица, которые захотят играть в виртуальном заведении, будут идентифицироваться. Это не значит, что любой пользователь зайдет и безконтрольно начнет играть. Прежде всего лицо должно быть идентифицировано, как и в других игорных заведениях", - отметил Владимир Муквич.

Идентификация физлица при его регистрации в качестве участника азартной игры может проводиться с помощью процедуры web-ID (форма удаленной идентификации через видеосвязь в интернете). В процессе такой идентификации физлицу нужно держать документ, удостоверяющий личность, перед веб-камерой для подтверждения достоверности представленных им сведений и сравнения его лица с фотографией этом в документе. Идентификацию игрока также можно провести с помощью электронной цифровой подписи.

По новым правилам, посещать игорные заведения, в том числе онлайн-казино, можно будет с 21 года (сейчас разрешено с 18 лет).

Основные нормы указа №305 вступят в силу с 1 апреля 2019 года.-0-