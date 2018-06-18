Онлайн-конференция на тему пенсионного обеспечения пройдет 21 июня на сайтах БЕЛТА и Минтруда

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Все о пенсиях" с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет 21 июня с 15.00 до 16.00 на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты.

Когда возможно очередное повышение трудовых пенсий? Как изменилось соотношение работающих и пенсионеров с началом повышения пенсионного возраста? Насколько велика вероятность дальнейшего повышения пенсионного возраста? Будут ли вводиться дополнительные трудовые гарантии для работников предпенсионного возраста? Будут ли в Беларуси создавать институт накопительной пенсии? На эти и другие вопросы можно получить ответы во время онлайн-конференции на сайтах БЕЛТА и Минтруда и соцзащиты.

Интерактивный проект реализуется одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by. Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время конференции задать вопросы, которые считает для себя важными. Ответы будут публиковаться 21 июня после 15.00 по мере готовности.-0-