Онлайн-конференция с председателем ФПБ Михаилом Ордой пройдет на сайте БЕЛТА 27 апреля

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой пройдет на сайте БЕЛТА 27 апреля.

Главная задача профессиональных союзов – объединение усилий трудящихся для защиты своих социально-экономических и политических прав и интересов. Накануне Дня международной солидарности трудящихся и Праздника труда в Беларуси руководитель профсоюзного движения страны поделится своим взглядом на роль профессиональных союзов в современных социально-экономических условиях, расскажет о наиболее важных направлениях работы и законодательных инициативах ФПБ, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА. В том числе будет затронуты такие темы, как аттестация рабочих мест, контрактная форма найма, коллективно-договорное регулирование трудовых отношений, результаты профсоюзного мониторинга цен на социально значимые товары и услуги и многие другие.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 27 апреля после 11.00 по мере готовности.-0-