Онлайн-конференция с председателем ГКСЭ Андреем Шведом пройдет 13 апреля на сайте БЕЛТА

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси генерал-майором юстиции Андреем Шведом пройдет 13 апреля с 11.00 до 12.00 на сайте БЕЛТА.
В Беларуси 22 апреля будет отмечаться День судебного эксперта. Именно в этот день в 2013 году был подписан указ об образовании Государственного комитета судебных экспертиз, которому в нынешнем году исполняется 5 лет.
В преддверии юбилея Госкомитета судебных экспертиз его руководитель расскажет об основных достижениях ведомства, новых видах экспертиз, новациях в законодательстве в области экспертной деятельности, а также международном сотрудничестве, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 13 апреля после 11.00 по мере готовности.-0-
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