ООН определяет Норвегию страной с самым высоким уровнем человеческого развития. Беларусь – в группе высокоразвитых

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Норвегия стала страной с самым высоким уровнем человеческого развития по версии ООН. Швейцария и Австралия также вошли в первую тройку по этому показателю. Об этом рассказывают данные доклада "Индексы и индикаторы человеческого развития", опубликованного Организацией Объединенных Наций.

В первую десятку вошли Ирландия, Германия, Исландия, Гонконг, Швеция, Сингапур и Нидерланды. Замыкают рейтинг Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Чад и Бурунди. Россия в этом рейтинге заняла 49-е место, Беларусь - 53-е, Украина - 88-е.

В рейтинг, представленный в докладе, вошли 189 стран. Оценка производилась по четырем параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, объем валового национального продукта на душу населения.

"Из 189 стран, для которых рассчитан индекс человеческого развития (ИЧР), 59 стран находятся в группе очень высокоразвитых и только 38 стран относятся к группе с низким ИЧР. Восемь лет назад, в 2010 году, соотношение было 46 и 49 стран соответственно", - говорится в докладе.-0-