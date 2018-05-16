Определен порядок осуществления обязательной юрэкспертизы технических правовых актов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 15 мая 2018 года №353 утверждена Инструкция о порядке осуществления обязательной юридической экспертизы технических нормативных правовых актов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документ направлен на повышение качества подготовки технических нормативных правовых актов, исключение избыточного технического регулирования предпринимательской и иной экономической деятельности.

Инструкцией закрепляется порядок направления в Национальный центр правовой информации технических нормативных правовых актов (ТНПА) для проведения обязательной юридической экспертизы. Кроме того, определен перечень видов ТНПА, подлежащих обязательной юридической экспертизе, и критерии их оценки, а также перечень документов, прилагаемых к техническому нормативному правовому акту, который направляется на данную экспертизу.

Документом установлен порядок проведения правовой оценки действующих ТНПА, обязательных для соблюдения, но ранее не проходивших экспертизу. Дополнительно закрепляется порядок направления на обязательную юридическую экспертизу ТНПА в области технического нормирования и стандартизации, в отношении которых такая экспертиза не проводилась.

Согласно инструкции, общий срок проведения юридической экспертизы технических нормативных правовых актов составляет 25 рабочих дней. Он может быть продлен на 25 рабочих дней. При направлении на экспертизу ТНПА, положения которых требуют срочной реализации, проведение экспертизы таких актов осуществляется в течение пяти рабочих дней.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-