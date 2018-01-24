Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен сегодня во второй половине дня

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен по северо-западу Беларуси во второй половине дня 24 января. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период с 15.00 до 21.00 по северо-западу страны, а в четверг, 25 января, на большей части территории Беларуси ожидается гололед, на дорогах гололедица.
Завтра будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит минус 2-8 градусов (по востоку при прояснениях 9-12 мороза), днем ожидается от нуля до минус 5. По западу ночью будет около нуля, днем - 1-3 тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4394 BYN
|2.437 BYN
|2.44 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.98 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.5118 BYN
|3.501 BYN
|3.514 BYN