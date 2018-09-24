24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 26-27 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 26 сентября по северо-западу и в течение суток 27 сентября на большей части территории страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщалось, оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен также 24 и 25 сентября. Влияние на погоду в Беларуси оказывает атлантический циклон.-0-

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