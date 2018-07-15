15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 июля из-за сильных ливней и града, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах пройдет град. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистый (усиление ветра до 15-20 м/с).

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 12-18 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается до 20-26 градусов выше нуля, по северо-востоку страны - до плюс 28 градусов градусов.-0-

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