24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 24 июля из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в дневные часы на большей части территории страны ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.
Температура воздуха днем составит 22-28 градусов тепла.-0-
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