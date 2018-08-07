7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 8 августа из-за жары, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый 2-7 м/с.
Температура ночью составит от 11 до 17 градусов тепла, днем - 23-28 выше нуля, по юго-западу - плюс 29-31.
Днем 9-10 августа по юго-западу воздух прогреется до плюс 30-32.-0-
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