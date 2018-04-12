Организаторы "Мисс Беларусь-2018" готовят высококлассное европейское шоу

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы конкурса красоты "Мисс Беларусь-2018" готовят высококлассное европейское шоу. Как рассказал сегодня журналистам директор дирекции специальных проектов телеканала ОНТ Иван Подрез, финальное шоу задумано с большим числом интересных технологических элементов и режиссерских ходов, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя 30 финалисток конкурса, которые собрались сегодня в Минске для подготовки к финалу, Иван Подрез рассказал об особенностях шоу 4 мая. По задумке, на сцене в течение двух часов зрители увидят представление, где фигурируют четыре стихии: вода, земля, огонь, воздух. Каждая из них будет отождествляться с определенными образами, которые покажут белорусскую красоту. В шоу обыгрывается тема малой родины, а также большой блок посвящен предстоящим II Европейским играм. По словам Ивана Подреза, будет очень красиво и эффектно за счет визуализации на сцене и режиссерских задумок. Режиссером шоу во Дворце спорта станет профессионал своего дела, за плечами которого, в частности, финал конкурса Miss Supranational-2013, проходивший в Минске, Илья Баранов. Запланировано несколько музыкальных номеров, приглашены зарубежные гости, в том числе в жюри. Имена ведущих шоу будут объявлены в ближайшее время. Как пообещал Иван Подрез, имена будут громкие.

Тренд современных международных конкурсов красоты - хореографическая направленность, и "Мисс Беларусь-2018" не отстает от этих веяний. Как заметил Иван Подрез, девушкам предстоит немало потрудиться в хореографическом классе, поскольку элементы танца будут присутствовать в дефиле.

Анастасия Пивоварук

Вообще участниц ждет очень интенсивная подготовка: ежедневные репетиции, фотосессии, мастер-классы, примерки, работа со стилистами, режиссерами постановщиками. "Полноценная жизнь звезд большого подиума", - подытожил представитель телеканала.

Иван Подрез

В числе критериев выбора главной красавицы Иван Подрез назвал знание истории, умение общаться на иностранных языках, формулировать мысли, умение подать себя. Девушка должна обладать совершенно особенной белорусской энергетикой.

Сами финалистки готовы к любым сложностям, потому что для большинства участие в конкурсе "Мисс Беларусь" было заветным желанием. Например, еще на этапе выхода в финал сделала выбор в пользу "Мисс Беларусь" Ксения Весельская из Могилевкой области, которая одновременно получила приглашение на участие в проекте по международному гуманитарному праву. А Юлия Кузьменко из Минска за неделю похудела на 4,5 кг, ежедневно занимаясь в тренажерном зале и соблюдая диету.

Ксения Весельская

Юлия Кузьменко

Всего более 700 красавиц участвовали в кастингах конкурса "Мисс Беларусь-2018", но только 30 девушек стали финалистками.

Все этапы подготовки шоу зрители смогут увидеть в дневниках в эфире ОНТ, будут обновляться страницы проекта "Мисс Беларусь-2018" в социальных сетях и на сайте телеканала.

Звание первой красавицы страны - это не просто титул, который присваивается на два года. Традиционно "Мисс Беларусь" становится девушка, которая представляет лицо нации, и мнение о стране на международной арене складывается в том числе и по ней. Поэтому главная красавица Беларуси должна соединять в себе духовность, интеллект, креативность и доброту, отмечают организаторы.

Победительница, помимо короны и права представлять Беларусь на международных конкурсах красоты, получит денежный приз в размере 500 базовых величин и внедорожник Geely Atlas. Крупные денежные призы получат и обладательницы титулов "Первая вице-мисс" и "Вторая вице-мисс". Подарки от партнеров и спонсоров предусмотрены для обладательниц других номинаций.

Организаторами национального конкурса красоты выступают телеканал ОНТ, Национальная школа красоты и Министерство культуры. В этом году выбирать самую красивую девушку Беларуси будут в 11-й раз. Генеральный партнер проекта "Мисс Беларусь-2018" - ЗАО "БЕЛДЖИ". Бьюти-партнер - компания "Орифлэйм". Официальные партнеры - Conte, ЗАО "Милавица", гомельское ПО "Кристалл".-0-

Фото Геннадия Жинкова