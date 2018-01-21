Организации Госкомвоенпрома представят 12 инновационных проектов на выставке в Минске

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Государственного военно-промышленного комитета продемонстрируют 12 инновационных проектов на выставке в Минске ко Дню белорусской науки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госкомвоенпрома.

На выставке достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности, которая пройдет 26 января в Национальной библиотеке, Госкомвоенпром будут представлять 4 организации.

Свои экспозиции, в составе которых инновационные разработки или результаты реализации государственных научно-технических программ будут показаны в виде натурных образцов, презентаций и информационно-рекламных материалов, развернут ОАО "КБ Радар", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Минский завод колесных тягачей" и ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей".

ОАО "КБ Радар" - управляющая компания холдинга "Системы радиолокации" на открытой площадке планирует представить уникальные разработки - станцию радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами "Гроза-С" на базе МЗКТ-490100/V-1 и образец станции "Гроза-С" на автомобиле "Форд-Транзит", предназначенный для использования в условиях сложной городской застройки. "Гроза-С" способна "видеть" весь частотный диапазон, где могут работать беспилотники как самолетного, так и вертолетного типов. По своим техническим характеристикам "Гроза-С", разработанная летом 2016 года, является одной из лучших в мире. Ее отличительная особенность - применение инновационных технологий спуфинга, то есть способность не только нарушать каналы связи беспилотника с командным пунктом, но "обманывать" его средства навигации. Обману навигации сегодня не может противостоять ни один беспилотник, и эта возможность есть только у белорусской разработки", - говорится в сообщении Госкомвоенпрома.

На открытой площадке у Национальной библиотеки свою инновационную разработку продемонстрирует Минский завод колесных тягачей. На предприятии создали единое унифицированное шасси (колесная формула 4х4) для различных комплектаций. Разработка базового шасси МЗКТ-490100/V-1 проведена с учетом уже имеющегося научно-технологического задела.

ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" покажет 8 инновационных проектов как собственной разработки, так и совместно с белорусскими и российскими партнерами - это средства отображения информации, микродисплейные системы индикации (МСИ). "Среди новых комплексных решений особо стоит выделить разработку комплекта "Тактические очки" и цифрового комплекса "Газодымозащитник", в состав которых входит МСИ, конструктивно совмещенная с тактическими защитными очками или маской. Комплект "Тактические очки" предназначен для повышения осведомленности в условиях боевых действий: для оперативного отображения прицельной, картографической информации в составе персонального электронно-оптического комплекса бойца, и конструктивно совмещен с защитными очками", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Прогрессивные технологии восстановления поверхностей деталей авиационной техники различными методами (магнитно-импульсное упрочнение поверхностей деталей из цветных металлов и сплавов) и нанесения качественного хромового покрытия на детали из титанового сплава представит на своем стенде ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".

Всего в систему Госкомвоенпрома входит 24 организации, 10 из которых являются научными. Среднесписочная численность в научных организациях в настоящее время составила почти 4,8 тыс. человек, среди них около 80 имеют ученую степень кандидата или доктора наук.-0-

Фото Госкомвоенпрома.