Организации Госкомвоенпрома представят около 150 разработок на выставке 31 января

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госкомвоенпрома представят около 150 своих разработок на ведомственной выставке 31 января, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Выставка образцов продукции организаций Госкомвоенпрома, произведенных в 2016-2017 годах, пройдет в рамках заседания коллегии ведомства. "В общей сложности планируется представить около 150 натурных и макетных (масштабных) образцов военного и двойного назначения. Это новейшие оборонные технологии и возможности организаций Госкомвоенпрома в области разработки и производства, - отметили в ведомстве. - На стендах предприятий будут демонстрироваться информационные материалы о развитии организаций в 2018 году, опытные, макетные и натурные образцы, поступающие или планируемые к поступлению в Вооруженные Силы и подразделения министерств и ведомств силового блока, а также имеющие экспортный потенциал".

Впервые будет представлен образец новой цифровой релейной станции на мобильной и быстроразвертываемой платформе Р-414МБРП "Сосна-2", беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Вектор Т01" и технологии создания программного обеспечения автоматических систем управления полетом БПЛА. Также будет презентована новая командно-штабная машина (КШМ) Р‑185 на базе модернизированного БТР60ПБ. Новая КШМ предназначена для обеспечения устойчивой связи в звеньях батальон- бригада и батальон - рота и прошла успешную апробацию в ходе совместного стратегического учения "Запад-2017".

Будут представлены масштабные модели новейших средств радиолокации и радиоэлектронной борьбы - радиолокационный комплекс обнаружения маловысотных целей "Роса-РБ", трехкоординатная РЛС "Восток-3D", а также станцию помех УКВ-радиосвязи "Гроза". Работы по созданию отечественных трехкоординатных цифровых радиолокационных станций с фазированными антенными решетками сегодня находятся на завершающей стадии. На 2018 год запланированы государственные испытания новой трехкоординатной радиолокационной станции метрового и дециметрового диапазонов "Восток-3D".

На выставке можно будет ознакомиться с вариантом глубокой модернизации танка Т-72. Усовершенствование машины проводилось в соответствии с требованиями, предъявляемыми к средствам вооруженного противоборства в XXI веке. В результате, по своим тактико-техническим характеристикам Т-72БМЭ практически не уступает своему собрату - более современному танку Т-90. Данный вариант модернизации танка Т-72 ориентирован как на внутренних, так и на внешних заказчиков.

Внимание отраслевой науки сконцентрировано на перспективных направлениях, которые отличаются научной новизной, имеют высокий уровень экономической эффективности, экспортные перспективы и востребованы на внутреннем рынке. Поддерживаются научные школы по различным направлениям развития вооружений как залог продолжения лучших традиций отечественной отраслевой науки. "Среди проектов с приоритетным значением можно назвать средства огневого поражения, системы комплексного противодействия высокоточному оружию, боевые легкобронированные автомобили различного класса и назначения на базе единого шасси и интегрированные с индивидуальными и групповыми боевыми системами военнослужащих, - проинформировали в Госкомвоенпроме. - Также это объединенная в сеть боевых и обеспечивающих платформ роботизированная и беспилотная техника, развитие боевых геоинформационных систем с учетом сетевого принципа организации боевых действий и другое".-0-