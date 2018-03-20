20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы принудительного исполнения Беларуси и Франции нацелены на укрепление сотрудничества, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста по итогам рабочей встречи между представителями министерства и Национальной палаты судебных исполнителей Франции.

На встрече французские коллеги представили обзор организации работы судебных исполнителей в своей стране. В том числе шла речь о функциях медиатора в исполнительном производстве и использовании программных средств в этом направлении деятельности.

Стороны детально обсудили процедуру реализации арестованного имущества должников, в том числе посредством электронных торгов. Значительный интерес вызвала система подбора кадров судебных исполнителей Франции, их стажировка, сдача экзамена и установленная обязанность на постоянной основе повышать свою квалификацию.

В свою очередь белорусские коллегии представили организацию работы органов принудительного исполнения в республике, ознакомили с полномочиями судебного исполнителя. Наибольший интерес у представителей Национальной палаты судебных исполнителей Франции вызвали в том числе возможность судебного исполнителя использовать информационные базы данных госорганов и иных организаций, процедура электронных торгов в исполнительном производстве.

Представители Национальной палаты судебных исполнителей Французской Республики посетили управление принудительного исполнения главного управления юстиции Мингорисполкома, где ознакомились с организацией рабочего места судебного исполнителя, возможностью доступа к базам данных, а также с использованием в деятельности средств видеоконференцсвязи.

По результатам встречи стороны отметили высокую эффективность проведения таких мероприятий. Они нацелены на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество для совершенствования деятельности органов принудительного исполнения обеих стран.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством юстиции Беларуси и Национальной палатой судебных исполнителей Франции подписан 23 ноября 2017 года в Париже.-0-