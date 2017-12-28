28 декабря, Минск Корр. БЕЛТА/. Освобожденные из плена в Ливии белорусские медики вернулись на родину, передает корреспондент БЕЛТА из Национального аэропорта Минск.

Супруги из Гомеля, врач-травматолог Сергей Здота и операционная сестра Инна Бабуш выразили благодарность Президенту Беларуси Александру Лукашенко и Президенту России Владимиру Путину, главе Чечни Рамзану Кадырову, дипломатам и журналистам, которые помогли им найти выход из сложившейся ситуации.

"Без согласованной работы такой сложный вопрос не был бы так удачно и оперативно решен", - отметил Сергей Здота.

Медики работали в Ливии по контракту с 2010 года. Они находились в городе Зинтане в 100 км от Триполи, где работали в частном медицинском центре. Медиков удерживали, чтобы заставить продлить контракт: отобрали паспорта, поместили под домашний арест. Супругам удалось отправить сигнал в МИД Беларуси при помощи средств связи.-0-

Фото Максима Гучека