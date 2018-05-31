Отказаться от автомобиля за пачку пломбира без "Е" - минчанам бросили эковызов

В эту пятницу, 1 июня, в Минске пройдет пре-пати Дня рождения первого белорусского пломбира, который будут отмечать ровно через месяц. Жителей столицы призывают отказаться на один день от автомобилей и воспользоваться экотранспортом. Обещают угощать мороженым пассажиров электробуса и установить холодильники с бесплатным пломбиром на велодорожке.

Ровно 80 лет назад на старейшей белорусской фабрике мороженого в Гомеле запустили массовое производство пломбира. В этом году в честь юбилея фабрика решила сделать перезапуск "того самого" мороженого и выпустила 500 000 упаковок "Белого полюса 1938", приготовленного по оригинальному рецепту. Новое "старое" мороженое - это классический пломбир, но в нем больше сливок и оно тяжелее современных аналогов (90 г вместо 70 г) из-за того, что вместо моно- и диглицеридов жирных кислот используется мука, как и 80 лет назад.

- Сегодня экологичность стала одним из главных трендов во всем мире. Все больше белорусов выбирают одежду из натуральных тканей, транспорт, который не загрязняет воздух, и, конечно, продукты с "чистым" составом, - рассказывает Максим Журович, представитель бренда "Белый Полюс". - Специально к 80-летию первого пломбира мы сделали подарок всем белорусам и воссоздали мороженое по старинному рецепту, в котором нет ни одной Е-добавки. В его состав входят всего 8 ингредиентов: вода, сгущенное и сухое молоко, сливки, сахар, масло, ванилин и мука. Из-за особенностей рецептуры срок годности у "Белого полюса 1938" меньше обычного - всего пять месяцев.

Уже в эту пятницу мороженщики "Белого полюса" подарят 1000 упаковок пломбира тем, кто выбирает экологичный способ передвижения. Холодильники с бесплатным пломбиром появятся в двух местах на маршруте столичной велодорожки: рядом с "Велокафе" в парке Победы и на набережной вдоль Зыбицкой. Приехать за мороженым можно не только на велосипеде, но и на самокате, роликах или даже гироскутере.

Основное действие пре-пати развернется на проспекте Победителей. В этот день пассажиров самого экологичного транспорта столицы - электробуса - будет ждать приятный сюрприз. Каждый час с 10.00 до 17.00 по маршруту №1 будет курсировать специальный рейс "Белого Полюса". Отличить праздничный электробус от городского будет несложно - пассажиров на входе будет встречать белый медведь с праздничными флажками. Кондукторы необычного электробуса будут проверять не оплату проезда, а знание состава первого белорусского пломбира. Каждый, кто вспомнит все 8 ингредиентов, получит на выходе свою пачку "Белого Полюса 1938". Во время поездки минчане смогут узнать интересные факты и секреты первого белорусского пломбира из аудиоэкскурсии, которая будет звучать в электробусе в течение всего дня.

Юбилейная серия мороженого без "Е" была выпущена в двух классических вариантах - в вафельном стаканчике и эскимо на палочке. Попробовать "Белый Полюс 1938" минчане смогут уже в эту пятницу, а купить в супермаркете в начале июня.