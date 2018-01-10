10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отличать органическую продукцию от неорганической в Беларуси станет проще. Это предусмотрено законопроектом "О производстве и обращении органической продукции", который готовится к рассмотрению в парламенте в первом чтении, сообщил корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике Сергей Литвин.

Законопроект, о котором идет речь, разработан Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Документ регламентирует отношения, возникающие при производстве и обращении в стране органической продукции, которые в настоящее время специальными законодательными актами не регулируются.

В частности, предлагается ввести сертификацию органической продукции и ее производства. "Этой работой будут заниматься специальные аккредитованные органы. После этого заявителю будет выдаваться сертификат соответствия органической продукции и процессов ее производства", - рассказал Сергей Литвин.

Планируется, что на такую продукцию будет наноситься знак "Органический продукт". Образец, описание и порядок его нанесения будет определять Государственный комитет по стандартизации. "Это позволит потребителям отличать органическую продукцию от неорганической", - пояснил парламентарий. Маркировка будет осуществляться с учетом международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза.

Депутат обратил внимание, что развитие производства органической продукции предусмотрено программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны, откроет новые возможности для торговли с другими государствами. Так, уже сейчас объем реализации органической продукции на мировом рынке вырос с $17,9 млрд до $100 млрд, то есть более чем в пять раз. Она производится в 140 странах мира и насчитывает более 700 тыс. производителей, а на мировом рынке ее доля занимает около 7-10% от общего объема.

Сергей Литвин отметил, что при подготовке законопроекта в Беларуси учитывается зарубежный опыт, в том числе постсоветских стран - России, Молдовы и Украины, где действует соответствующее законодательство.

Проект закона "О производстве и обращении органической продукции" планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии в апреле 2018 года, заключил депутат.-0-