29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отметки 1 и 2 балла в 5-11-х классах белорусских школ переведут в разряд неудовлетворительных, сообщил министр образования Беларуси Игорь Карпенко на итоговом заседании коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для повышения ответственности учащихся за результаты учебы министерством уже принято решение о введении со следующего учебного года неудовлетворительных отметок в 5-11-х классах - 1 и 2 балла. Оставлять на второй год с неудовлетворительными отметками пока не планируем", - сказал Игорь Карпенко.

В перспективе после введения института независимой аттестации, которая должна проводиться при наличии надежных методов оценивания, критериев открытости, прозрачности, доступности информации, четких механизмов обратной связи каждый выпускник должен получить объективный ответ на вопрос: какую траекторию дальнейшего образования ему нужно выбрать. По словам министра, это будет способствовать повышению мотивации в выборе будущей профессии.

В течение 2018 года наряду с разработкой соответствующей нормативной базы необходимо организовать грамотную разъяснительную работу со всеми участниками образовательного процесса. Тем более что в текущем году будет проведена внешняя оценка качества школьного образования через участие в международном исследовании PISA. Весной 2017 года уже состоялся пробный этап, показавший что технически и организационно республика к исследованию готова.-0-